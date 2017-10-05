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Поездкой на поезде запомнился визит в Псков участнице Crescendo Александре Конуновой

«Мой приезд в Псков запомнился тем, что впервые за 25 лет я ехала на поезде», - заявила участница сегодняшнего концерта в рамках фестиваля Crescendo в БКЗ псковской филармонии скрипачка Александра Конунова. «А концерт - это всегда праздник», - добавила она, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-завтрака 5 октября.

Другая исполнительница — Екатерина Корнишина (флейта) — призналась, что давно хотела посетить Псков. «Город великий, старинный, я очень люблю историю, поэтому завтра планирую посмотреть город», - отметила она.

Дирижёр Уральского молодежного симфонического оркестра Энхбаатар Баатаржев рассказал, что ранее уже бывал в Пскове. Он добавил, что ему очень нравится этот город и выразил надежду, что приехал сюда не в последний раз.

Отправиться на экскурсию намерен и музыкант Сандро Небиеридзе и погода ему не помешает, поскольку исполнитель любит, когда пасмурно и прохладно.

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