Награды получили сотрудники псковского уголовного розыска в честь годовщины образования службы

17:05, 05 октября 2017, ПАИ

5 октября в Пскове состоялось торжественное собрание в честь 99-й годовщины со Дня образования службы уголовного розыска МВД России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие и. п. главы города Пскова Владимир Воробьев, начальник Управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров, руководители и личный состав подразделения, ветераны ведомства.

Заместитель начальника УМВД по городу Пскову Василий Софин приветствовал личный состав, отметив, что уголовный розыск вносит большой вклад в борьбу с преступностью на территории города. Он также зачитал поздравление от руководства УМВД по Псковской области.

Владимир Воробьев поздравил сотрудников уголовного розыска с профессиональным праздником и пожелал полицейским успехов в службе, мира и благополучия семьям, а подразделению - процветания.

Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров зачитал приветственный адрес от имени администрации муниципалитета со словами признательности за добросовестную службу.

Наилучшие пожелания сотрудникам уголовного розыска адресовали представители общественных ветеранских организаций. В ходе мероприятия также было озвучено, что для УМВД по городу Пскову разработана эмблема, которая в дальнейшем будет размещена на фасаде здания управления.

Личный состав подразделения был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами главы Пскова, администрации города и ведомственными наградами.

Напомним, ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Центральное управление уголовного розыска - Центророзыск - было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения «для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом».

Уголовный розыск - одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Первоочередными задачами угрозыска являются недопущение представителей криминалитета во властные структуры, предупреждение террористических актов, борьба с организованной преступностью, пресечение каналов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.