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Общество

Не использовать самодельные нагревательные приборы советует псковичам администрация

С наступлением осенне-зимнего сезона в Пскове возрастает вероятность возникновения пожара в жилом секторе, социальных объектах, административных зданиях в связи с эксплуатацией печных и электрических нагревательных приборов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В целях предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний период псковичам советуют соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: Так, рекомендуется не допускать одновременного включения электроприборов повышенной мощности, что приводит к перегрузке в квартирной электросети; содержать отопительные приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках. Также нельзя применять самодельные электронагревательные приборы. Перед уходом из дома следует убедиться, что газовое и электрическое оборудование выключено. Псковичам советуют своевременно ремонтировать отопительные печи и регулярно очищать дымоходы от сажи; курить в строго отведенных местах. Нужно помнить, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара. Не следует самостоятельно проводить ремонт наполненных газом баллонов и газового оборудования, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, допускать перекаливание печей.

При пожаре необходимо звонить дежурному службы спасения по телефону 01 (010), для абонентов мобильной связи - 112 - на единый номер вызова экстренных служб.

Более подробно ознакомиться с информацией можно здесь.

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