11 человек пострадали на псковских дорогах за прошедшую неделю

15:46, 05 октября 2017, ПАИ

С 28 сентября по 4 октября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 11 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В трёх случаях выезды были связаны с реагированием на аварии с участием пешеходов.

За указанный период был деблокирован один пострадавший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшего передали медицинским работникам.

Стабилизация транспортных средств и ликвидация вторичных факторов не осуществлялась. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.