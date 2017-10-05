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Общество

Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября

6 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, днем - от +7 до +12.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление — низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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