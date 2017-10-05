Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с главным врачом перинатального центра Псковской области Сергеем Сукманюком.
В эксклюзивном интервью ПАИ он выскажет свою точку зрения по поводу сообщения о личном опыте пребывания в Перинатальном центре от одной из рожениц — журналистки ГТРК «Псков» Ольги Сигалаевой (Лосской).
Также в интервью речь пойдёт о кадровых вопросах, о том, как часто поступают жалобы от рожениц, какая работа по ним ведётся. Кроме того, Сергей Сукманюк расскажет о том, как идёт строительство нового здания перинатального центра, каковы перспективы развития этого медицинского учреждения.
Свои вопросы Сергею Сукманюку можно оставить на странице ПАИ-live.