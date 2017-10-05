0
19:28
Устремлённые в будущее
19:23
Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
18:52
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
16:40
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия
15:24
Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания
15:03
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:42
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Шесть случаев боррелиоза и один энцефалита выявлены в Псковской области

По состоянию на 4 октября в Псковской области зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 6 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В медицинские организации региона обратились 3 тыс. 644 человека по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним показателям. Наибольшее количество обратившихся зафиксировано в Пскове и Великих Луках, Опочецком, Невельском, Псковском, Себежском, Порховском, Плюсском, Стругокрасненском, Пустошкинском, Дедовичском районах.

За прошедшую неделю от этих насекомых пострадали 59 человек, в том числе 7 детей. Случаев заболеваний инфекциями, передающимися при укусах клещей, за прошедшую неделю не зарегистрировано.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области информирует, что клещи по-прежнему активны, хотя в октябре из-за климатических особенностей на территории области отмечается снижение еженедельного количества укусов клещей. Проводится еженедельный мониторинг за КВЭ и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека , гранулоцитарный анаплазмоз человека).

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты Роспотребнадзора реализуют план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых. По состоянию на 4 октября акарицидные обработки проведены на 600 га, выполнение плана составило 100 %. Прививки против клещевого энцефалита сделали 1678 жителей Псковской области.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит работу с населением по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей.

В Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области и его филиале в городе Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
05 октября 2017
Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
05 октября 2017
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия
05 октября 2017
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия 1
Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания
05 октября 2017
Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания 6
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 октября 2017
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 октября 2017
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
05 октября 2017
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле
05 октября 2017
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле 1

Идет загрузка...