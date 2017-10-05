Шесть случаев боррелиоза и один энцефалита выявлены в Псковской области

18:06, 05 октября 2017, ПАИ

По состоянию на 4 октября в Псковской области зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 6 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В медицинские организации региона обратились 3 тыс. 644 человека по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним показателям. Наибольшее количество обратившихся зафиксировано в Пскове и Великих Луках, Опочецком, Невельском, Псковском, Себежском, Порховском, Плюсском, Стругокрасненском, Пустошкинском, Дедовичском районах.

За прошедшую неделю от этих насекомых пострадали 59 человек, в том числе 7 детей. Случаев заболеваний инфекциями, передающимися при укусах клещей, за прошедшую неделю не зарегистрировано.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области информирует, что клещи по-прежнему активны, хотя в октябре из-за климатических особенностей на территории области отмечается снижение еженедельного количества укусов клещей. Проводится еженедельный мониторинг за КВЭ и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека , гранулоцитарный анаплазмоз человека).

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты Роспотребнадзора реализуют план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых. По состоянию на 4 октября акарицидные обработки проведены на 600 га, выполнение плана составило 100 %. Прививки против клещевого энцефалита сделали 1678 жителей Псковской области.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит работу с населением по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей.

В Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области и его филиале в городе Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза).