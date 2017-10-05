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Общество

Кандидаты в охотничьи инспекторы пройдут проверку в Пскове

Проведение проверки знаний требований у кандидатов в производственные охотничьи инспекторы планирует в IV квартале текущего года Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, прием документов осуществляется по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 23, флигель, 1 этаж, кабинет № 5,  с 9 октября по 3 ноября.

Проведение проверки знаний состоится 15 ноября в 10:00 в здании администрации Псковской области.

Перечень вопросов, предлагаемых кандидатам, размещен на сайте комитета.

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