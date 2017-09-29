Приобретение недвижимости в Болгарии – выгодное вложение средств для россиян

14:20, 05 октября 2017, ПАИ

Кто не мечтает о комфортабельном и уютном домике у моря? Многие туристы уже сегодня воплотили свою мечту в реальность. Среди россиян, которые хотят обзавестись одновременно курортной недвижимостью и выгодно вложить деньги, по популярности лидируют Испания и Болгария. Испания по комфорту и сервису стоит несколько выше, чем Болгария. Все же финансовый момент склоняет выбор в пользу болгарской недвижимости. Это можно объяснить самым низким налогом на приобретение недвижимости у моря. Даже туристы со средним уровнем заработка могут позволить себе подобную покупку.

Несмотря на то, что Болгария – это европейская страна, входящая в НАТО и Евросоюз, она близка россиянам на ментальном уровне. Среди преимуществ стоит отметить отсутствие языкового барьера. Многие жители этой страны свободно общаются на русском языке. А схожие славянские корни делают болгарский язык интуитивно понятным.

Ещё один важный плюс: если вы решите купить недвижимость в Болгарии, то автоматически в качестве подарка от страны получите мультивизу. Она даст возможность владельцу квартиры раз в полгода пребывать в стране на протяжении 90 дней.

Покупка курортной недвижимости как возможность дополнительного заработка

Все большее количество сделок на рынке недвижимости заключается с целью заработка. Частный дом или квартира станут идеальным местом для комфортабельного отдыха. На момент отсутствия владельца недвижимость может сдаваться другим туристам. Сегодня Болгария опережает по популярности такие страны, как Турцию, Египет и даже Тайланд. Объясняется это доступностью цен, которые сочетаются с отличным уровнем сервиса и разнообразием развлекательной программы. Провести незабываемый отдых можно и в разгар летних отпусков, и зимой.

Конечно, среди внушительного списка преимуществ есть и минусы. Сложности могут возникнуть при оформлении кредита или ипотеки в местных банках. Но если заключить сделку получится, то Вы будете приятно удивлены достаточно низкой кредитной ставкой. Потраченное время себя полностью оправдывает, так как с каждым годом курортная недвижимость в Болгарии растет в цене. При необходимости частный дом или квартиру можно всегда выгодно продать, ещё и заработать деньги.

Болгария – это действительно чудесный и перспективный вариант для россиян, которые хотят инвестировать собственные средства в курортную недвижимость.