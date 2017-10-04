Список резидентов ОЭЗ «Моглино» пополнила британская компания, занимающаяся производством лекарств

14:42, 05 октября 2017, ПАИ

​Статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны «Моглино» получила компания KGP Laboratories (UK) Limited. Сегодня, 5 октября, на заседании наблюдательного совета состоялось подписание с этой компанией соглашения о намерениях осуществления деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Перед этим был рассмотрен инвестиционный проект KGP Laboratories (UK) Limited по организации на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» производства широкого спектра сильнодействующих лекарственных средств, в том числе препаратов для онко- и ВИЧ-больных, антибиотиков, лекарств для сердечно-сосудистых больных. Высокотехнологичное производство будет создано совместно с ООО «Псков Фарма».

Представитель компании сообщил, что это ультрасовременный комплекс по производству сильнодействующих лекарств. Планируется организация полного цикла производства. Первый этап строительства - 2018-2020 годы - строительство комплекса по полному циклу производства сильнодействующих лекарственных средств в условиях изолятора закрытого типа. Весь комплекс предусматривает перерабатывающие установки с нулевым загрязнением окружающей среды. В 2019-2020 годах предполагается создание корпуса по производству активных фармацевтических субстанций, с 2020 по 2021 год — возведение корпуса по производству ветеринарных препаратов.

Докладчик отметил, что продукция будет соответствовать самым строгим международным параметрам качества. Выпускать планируется все лекарственные формы - таблетки, капсулы, порошки, инъекции.

Общий объем инвестиций составляет 15-20 млн долларов, срок окупаемости проекта — 6 лет. На первом этапе будет 33 рабочих места, а затем планируется расширение штата до 100 человек.

«Мы договорились о том, что проработаем вопрос с Псковским государственным университетом и с одним из индийских вузов, которые готовят фармспециалистов», - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Обращаясь к ректору ПсковГУ Юрию Демьяненко, он отметил, что коллеги из Индии заинтерсованы в открытии базовой кафедры, где будут обучаться специалисты-технологи. «Эта кафедра сможет стать ресурсным центром и для других фармпроизводств в Северо-Западном федеральном округе. Сейчас на рынке - большой дефицит таких специалистов. Важно, что производство предполагает не просто фасовку, но полный цикл производства», - обратил внимание Андрей Турчак.

Глава региона добавил, что в качестве места реализации проекта руководство компании рассматривало ОЭЗ в Казахстане, но в итоге остановило свой выбор на Псковской области.