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Экономика

Завод по заморозке ягод, грибов и фруктов появится в ОЭЗ «Моглино»

ГК «BioniQ» получила статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны «Моглино». Как передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания наблюдательного совета 5 октября, в конце совещания состоится заключение соглашения о намерениях осуществления деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино».

Компания планирует реализацию проекта производства замороженных и сублимированных ягод, грибов и фруктов.

Учредитель группы компаний «BioniQ» Евгений Великанов сообщил, что объем инвестиций составляет 486 млн рублей, окупаемость проекта - 7 лет.

Будут созданы более 100 рабочих мест. Закупка свежих ягод и грибов будет производиться в Псковской и Новгородской областях. Запуск завода планируется в 2019 году (50% мощности), выйти на 100% мощность компания намерена в 2020 году.

Также Евгений Великанов отметил, что экологичность проекта - очень важный факт. «Мы не портим воздух вокруг города», - подчеркнул он.

«Хотелось бы, чтобы в вашей цепочке поставок областная потребкооперация была задействована», - сказал губернатор Андрей Турчак и добавил, что следует задействовать и возможности местных фермеров, которые занимаются выращиванием ягод и яблок.

Евгений Великанов ответил, что с потребкооперацией компания уже общается, и фермеров со счетов сбрасывать не собирается: «Люди должны понять, что на клубнике можно зарабатывать».

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