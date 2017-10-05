Псковичей призывают принять участие в общегородском субботнике

17:18, 05 октября 2017, ПАИ

7 октября в Пскове пройдет общегородской субботник по уборке территорий. В нем примут участие сотрудники структурных подразделений муниципалитета, депутаты и сотрудники аппарата городской Думы, администрации города, муниципальных предприятий, организаций, обслуживающих городские территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Управляющим компаниям Управление городского хозяйства (УГХ) Пскова, которое осуществляет координацию действий по масштабной уборке, рекомендовало организовать субботники на придомовых территориях с участием жителей, обеспечить их инвентарем.

Привести в порядок прежде всего свои территории призывает УГХ предприятия города, учреждения образования и здравоохранения, сферы торговли, услуг и общественного питания. Принять участие в субботнике также могут молодежные и студенческие движения, общественные и ветеранские организации, политические партии, неравнодушные горожане.

Обратиться в УГХ с заявкой о желании принять участие в общегородском субботнике можно по телефонам 8(8112) 29-15-12, 8(8112) 29-15-00. Заявителям будет предоставлена территория и оказана помощь по вывозу мусора.