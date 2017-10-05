Валерий Тюменцев поздравил учителей псковской школы №5 с профессиональным праздником

17:54, 05 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 5 октября, от имени главы Пскова и депутатов Псковской городской Думы парламентарий Валерий Тюменцев поздравил педагогический коллектив школы № 5 с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Каждый из нас связан со школой. Память о первом учителе или о самом любимом учителе всегда с нами. Ваша благородная профессия неизменно пользуется почётом и уважением. Спасибо за душевную щедрость и любовь к каждому ребёнку, за вклад в воспитание подрастающих поколений», - заявил он и вручил директору приветственный адрес и цветы.

В свою очередь, директор школы № 5 Наталья Веселкова пожелала коллегам здоровья, терпения и мудрости, радости открытий вместе с учениками и удовлетворения от работы, а также совершенствования профессионального мастерства. Затем она вручила лучшим педагогам грамоты от Управления образования администрации города и от самого образовательного учреждения.

Кроме того, школьники выступили с небольшим концертом.

Напомним, что всемирный день учителя отмечается ежегодно 5 октября. Это профессиональный праздник всех работников сферы образования.