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Общество

Валерий Тюменцев поздравил учителей псковской школы №5 с профессиональным праздником

Сегодня, 5 октября, от имени главы Пскова и депутатов Псковской городской Думы парламентарий Валерий Тюменцев поздравил педагогический коллектив школы № 5 с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Каждый из нас связан со школой. Память о первом учителе или о самом любимом учителе всегда с нами. Ваша благородная профессия неизменно пользуется почётом и уважением. Спасибо за душевную щедрость и любовь к каждому ребёнку, за вклад в воспитание подрастающих поколений», - заявил он и вручил директору приветственный адрес и цветы.

В свою очередь, директор школы № 5 Наталья Веселкова пожелала коллегам здоровья, терпения и мудрости, радости открытий вместе с учениками и удовлетворения от работы, а также совершенствования профессионального мастерства. Затем она вручила лучшим педагогам грамоты от Управления образования администрации города и от самого образовательного учреждения.

Кроме того, школьники выступили с небольшим концертом.

Напомним, что всемирный день учителя отмечается ежегодно 5 октября. Это профессиональный праздник всех работников сферы образования.

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