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Экономика

ООО «Экокабель» намерен разместить производство в псковской ОЭЗ «Моглино»

Соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе подписано с ООО «Экокабель». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» 5 октября.

Представитель компании отметил, что ООО «Экокабель» уже работает в Пскове и сейчас стоит вопрос в том, чтобы поставлять продукцию на экспорт. «Пока значимая для нас преграда - таможенные пошлины», - рассказал он.

«Хотим организовать производство, которое будет выпускать порядка 3 тыс. километров бытового кабеля в месяц - 25 тыс. километров готовой продукции в год», - сообщил представитель компании. Выход на проектные мощности, по его словам, запланирован на май 2018 года. На предприятии предполагается создать 56 рабочих мест.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил подумать над размещением производства не на отдельной территории , а под крышей типового цеха, который планируется сдать в мае следующего года. «Вы будете арендовать эти площади, будете иметь все те же преференции, а мы не будем резать зону на лоскутное одеяло», - пояснил глава региона.

Представитель компании обещал обдумать это предложение.

В результате ООО «Экокабель» был присвоен статус резидента ОЭЗ «Моглино».

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