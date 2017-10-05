Работу медперсонала в новом псковском перинатальном центре будут контролировать с помощью видеокамер

16:11, 05 октября 2017, ПАИ

В новом перинатальном центре Псковской области установят камеры наблюдения для контроля за отношением медперсонала к роженицам. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live 5 октября заявил главный врач перинатального центра Псковской области Сергей Сукманюк.

По его словам, в некоторых случаях роженицы ведут себя неадекватно, не выполняют требований врачей. С помощью видеозаписи такие спорные моменты можно будет разрешать, считает главврач.

«Есть порядки оказания помощи, там расписано, как действовать в конкретных ситуациях, они защищают врача в какой-то степени. Если протокол соблюден, значит действия акушерки были правильными», - заявил Сергей Сукманюк.

Кроме того, главврач отметил, что в новом здании перинатального центра бывает регулярно: «Не могу сказать, что уже сам стал строителем, но многие проблемы знакомы. Там стоит современная система вентиляции, кондиционирования. Я надеюсь, все будет хорошо».

Сергей Сукманюк также добавил, что в площадь нового перинатального центра региона составляет 21 тыс. квадратных метров, в нём будут одно — и двухместные палаты, индивидуальные родильные залы, самое современное лечебное и диагностическое оборудование.