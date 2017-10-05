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Общество

Представители СНТ «Восток» ознакомились с проектом строительства моста через реку Кебь

5 октября состоялась встреча с членами правления садоводческого товарищества «Восток» по вопросу строительства моста через реку Кебь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Фото transport.pskov.ru

Председатель комитета Виталий Голиков и представитель проектной организации ознакомили присутствующих с промежуточным этапом проектирования строительства объекта.

Проектом предполагается строительство нового железобетонного моста длинной 28 метров и шириной 8 метров с односторонним тротуаром для пешеходов. Начало реализации проекта запланировано на II полугодие 2018 года.

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