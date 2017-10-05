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Сергей Сукманюк: В Псковской области нет частных клиник по лечению послеродовых осложнений

«В Псковской области нет ни одной частной клиники, которая возьмется лечить послеродовые осложнения», - заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 5 октября главный врач перинатального центра Псковской области Сергей Сукманюк. По его словам, тяжелые осложнения после родов лечатся в стационарах, в больницах.

Кроме того, глав врач рассказал о сервисных родах, которые в псковском перинатальном центре стоят 45 тысяч рублей. «В Санкт-Петербурге такие – от 100 тыс. рублей и до бесконечности», - заметил Сергей Сукманюк.

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