Сергей Сукманюк: В Псковской области нет частных клиник по лечению послеродовых осложнений

17:27, 05 октября 2017, ПАИ

«В Псковской области нет ни одной частной клиники, которая возьмется лечить послеродовые осложнения», - заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 5 октября главный врач перинатального центра Псковской области Сергей Сукманюк. По его словам, тяжелые осложнения после родов лечатся в стационарах, в больницах.

Кроме того, глав врач рассказал о сервисных родах, которые в псковском перинатальном центре стоят 45 тысяч рублей. «В Санкт-Петербурге такие – от 100 тыс. рублей и до бесконечности», - заметил Сергей Сукманюк.