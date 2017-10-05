Омоложение кадров идёт в Перинатальном центре Псковской области

17:58, 05 октября 2017, ПАИ

В Перинатальном центре Псковской области идёт процесс омоложения кадров, заявил главный врач учреждения Сергей Сукманюк в прямом эфире проекта ПАИ-live 5 октября.

Он отметил, что проблема старения кадров в перинатальном центре присутствует, есть необходимость смены поколений, но процесс омоложения кадров идёт. В качестве примера Сергей Сукманюк привёл молодого доктора, который недавно приехал в Псков из Санкт-Петербурга.

Главврач отметил, что многие молодые доктора не хотят идти работать в роддом, где могут столкнуться с тяжелыми осложнениями беременности, им проще сидеть в женской консультации или в частном кабинете. Кроме того, на акушерство поступает самое большое количество жалоб, поэтому молодежь, по его словам, не хочет брать ответственность.

Сергей Сукманюк добавил, что количество родов в псковском перинатальном центре за сутки бывает разным, может достигать и 25, но полгода назад был зафиксирован уникальный случай – за сутки не родила ни одна женщина. «Нагрузку на врачей не спрогнозируешь, процесс родов непредсказуем», - заметил он.