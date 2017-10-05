Резкое снижение младенческой смертности зафиксировано в Псковской области

16:24, 05 октября 2017, ПАИ

Резкое снижение младенческой смертности зафиксировано в Псковской области. Об этом сообщил главный врач Перинатального центра Псковской области Сергей Сукманюк в прямом эфире проекта ПАИ-live 5 октября.

Он рассказал, что показатель смертности детей в возрасте до 1 года составляет 4,7 случаев на 1000 новорожденных. По словам главврача, «такого никогда не было».

Также Сергей Сукманюк отметил, что с 1980-х годов физиология женщин не поменялась, «роды как были, так и остались», но ухудшилось здоровье пациенток. Он пояснил, что сейчас женщины рожают с тяжелой соматической патологией, что отражается на статистике смертей. В то же время главврач отметил, что поменялись технологии, появились новые методики, лекарственные препараты, оборудование.