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Общество

Проект развития парка активного отдыха в Мальской долине одобрили эксперты

Проект развития парка активного отдыха в Мальской долине, в деревне Рогово Печорского района одобрил научно-методический и экспертный совет при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников. Заседание состоялось 4 октября. Об этом Псковском агентству информации сообщила первый заместитель председателя комитета Наталья Сергеева.

Она отметила, что проект рассматривается уже не в первый раз, предложенный вчера вариант концепции освоения исторического поселения «Рогово» эксперты поддержали.

«Это большой комплексный проект освоения территории, где предполагается несколько очередей: строительство небольших гостевых домов как регенерация деревни, строительство гостиницы, создание конференц-зала, инфраструктурные решения — вода, канализация, свет, автостоянки и всяческие площадки для организации спортивных и игровых мероприятий», - рассказала собеседница агентства.

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