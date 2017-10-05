Проект развития парка активного отдыха в Мальской долине одобрили эксперты

18:54, 05 октября 2017, ПАИ

Проект развития парка активного отдыха в Мальской долине, в деревне Рогово Печорского района одобрил научно-методический и экспертный совет при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников. Заседание состоялось 4 октября. Об этом Псковском агентству информации сообщила первый заместитель председателя комитета Наталья Сергеева.

Она отметила, что проект рассматривается уже не в первый раз, предложенный вчера вариант концепции освоения исторического поселения «Рогово» эксперты поддержали.

«Это большой комплексный проект освоения территории, где предполагается несколько очередей: строительство небольших гостевых домов как регенерация деревни, строительство гостиницы, создание конференц-зала, инфраструктурные решения — вода, канализация, свет, автостоянки и всяческие площадки для организации спортивных и игровых мероприятий», - рассказала собеседница агентства.