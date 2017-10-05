1,5 тысячи псковских пенсионеров пройдут обучение в Университете третьего возраста

19:37, 05 октября 2017, ПАИ

Университет третьего возраста в одиннадцатый раз открылся в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского отделения Пенсионного фонда РФ. Торжественное собрание в честь начала обучения состоялось в актовом зале отделения.

Поздравить студентов с этим событием пришли заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель партийных проектов Виктор Остренко, управляющий Отделением ПФР, депутат регионального парламента Наталья Мельникова, начальник Главного государственного управления социальной защиты области Армен Мнацаканян, глава регионального исполкома Объединенного народного фронта, депутат Псковской гордской Думы Григорий Турчин, председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов, руководители регионального Отделения СПР Елена Косенкова и Светлана Мельничук, а также представители организаций-партнеров, преподаватели университета.

Гости отметили, что открытие учебного года приходится на начало октября, когда "мы выражаем слова признательности пожилым людям – родителям, родственникам, старшим наставникам". Также гости выразили благодарность членам правления регионального отделения Союза пенсионеров, руководителям факультетов, волонтерам за их уверенную гражданскую позицию и работу по пропаганде активного образа жизни среди пожилых псковичей. В их выступлениях было подчеркнуто, что сегодня Университет по праву может гордиться результатами своей десятилетней работы, своими студентами, налаженными связями, новыми проектами.

Напомним, что Университет третьего возраста был создан в 2007 году. Его просветительские программы нацелены на преодоление негативных последствий старения, формирования активной позиции и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь региона.

Сегодня для слушателей открыты 11 факультетов: сад, огород, ландшафтный дизайн; история религии; психология; финансовая грамотность; здоровье, долголетие и красота; арттерапия; правоведение и ЖКХ; домашняя академия; история; искусствоведение; скандинавская ходьба.

Планируется, что всего по области в этом учебном году обучение в университете пройдут более 1500 пенсионеров.