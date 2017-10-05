Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия

16:40, 05 октября 2017, ПАИ

7 октября в Пскове на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге планируется провести публичное мероприятие в форме пикетирования, которое, по утверждению его организатора В. Болдышева, считается согласованным с администрацией области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, информация, распространяемая организатором, не соответствует действительности. Органы власти убедительно просят горожан воздержаться от участия в нем.

В установленном законодательством порядке организатору было предложено иное место проведения заявленного публичного мероприятия. Но до настоящего времени информация о подтверждении (отказе) изменения места и (или) времени проведения публичного мероприятия от В. Болдышева не поступало.

«Публичное распространение в социальных сетях и средствах массовой информации сообщений, которые не соответствуют действительности, может повлечь за собой вовлечение граждан в противоправную деятельность, ведущую к нарушению общественного порядка», - отметили в пресс-службе.

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия.

Администрация Псковской области предупреждает организаторов и участников анонсируемого мероприятия о предусмотренной законодательством ответственности за последствия нарушения порядка организации и проведения публичного мероприятия.