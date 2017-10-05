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Культура

Объект культурного наследия на Поземского в Пскове приспособят под гостевой дом

Эскизный проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (1936 года), расположенного в Пскове на улице Леона Поземского, 31б отправлен на доработку. Такое решение на заседании 4 октября принял научно-методический и экспертный совет при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников.

Как сообщила Псковскому агентству информации первый заместитель председателя комитета Наталья Сергеева, объект планируется приспособить под мини-гостевой дом.

Она рассказала, что эксперты сделали разработчикам проекта ряд замечаний. В частности, они заявили о необходимости предоставления материалов, показывающих строительные этапы: первоначальный облик, внесенные в разные периоды эксплуатации изменения. «Представить эскизные варианты этих возможных форм существования здания», - пояснила она.

Также, по словам первого заместителя председателя комитета, у членов Совета возникло много вопросов по пристройке к зданию. «Тот вариант, который предложили, никто не поддержал. Он никак не вписывается», - сказала Наталья Сергеева.

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