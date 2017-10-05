К реализации проекта «Местный дом культуры» удалось привлечь около миллиарда рублей допсредств

19:19, 05 октября 2017, ПАИ

К реализации проекта партии «Единая Россия» «Местный дом культуры» удалось привлечь около миллиарда рублей дополнительных средств. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии, в общей сложности на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек в этом году выделено 2,5 млрд рублей.

О реализации проекта «Местный дом культуры» по итогам селекторного совещания рассказала федеральный координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова. Она отметила, что к 1 млрд 400 млн средств, выделенных из федерального бюджета, добавилось финансирование из региональных, муниципальных бюджетов, а также внебюджетных средств. «У нас получилось около 2,5 млрд рублей в общей, из которых порядка 100 млн – это внебюджетные деньги. Таким образом, это уже народное дело, которое нужно сохранить. Проект эффективный, простой и очень доступный для людей. У нас появились такие дома культуры, которые превратились в народные стройки: там и меценаты местные подключились, и федеральная составляющая есть, и деньги из регионального и муниципального бюджетов, и люди сами начали участвовать», – сообщила она, добавив, что сейчас решается вопрос о продлении федерального финансирования проекта на 2018-й и последующие годы.

Ольга Казакова отметила, что, для того чтобы партпроект «Местный дом культуры» вошел в проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, необходимо его полностью реализовать в 2017 году. «Сегодня на селекторе мы большое внимание уделили финансовой составляющей проекта, потому что есть регионы, которые поставили для исполнения рискованные сроки – ноябрь или даже декабрь. Важно, чтобы расходование выделенных из федерального бюджета средств было своевременным и эффективным. Также мы обсудили вопросы, связанные с включением данного проекта в бюджет 2018 и последующих годов. Все регионы единогласно высказались о том, что проект нужно продолжать и, по возможности, увеличивать его масштабы. Хочу сказать, что жители российских сел очень позитивно реагируют на обновление клубов, этого невозможно не заметить», – констатировала она.

«По данным Министерства культуры, на сегодняшний день из 71 субъекта, участвующего в проекте, около 40 регионов уже полностью справились с поставленными задачами, и только в семи субъектах ситуация вызывает опасения», – отметила директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ Ольга Ярилова.

В ходе селектора региональные координаторы проекта «Единой России» «Местный дом культуры» заверили, что до конца года все незавершенные работы будут выполнены.

Партийный проект «Единой России» «Местный дом культуры», который стартовал в этом году и рассчитан на два года, направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Партпроект использует лучшие практики работы ДК и сельских клубов, чтобы обеспечить достойное материально-техническое оснащение таких учреждений по всей стране. Масштабные ремонтные работы развернуты в Ставропольском крае, Самарской, Рязанской, Ульяновской областях и многих других регионах. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов.