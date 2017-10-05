Педагог Псковского филиала Академии ФСИН одержала победу на конкурсе профессионального мастерства

19:29, 05 октября 2017, ПАИ

Доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Оксана Макаркина одержала победу в конкурсе профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций высшего образования ФСИН России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, О. Макаркина представила на конкурс рабочую программу по дисциплине «Пенитенциарная педагогика» в номинации «Лучшая рабочая программа дисциплины».

Результаты конкурса были объявлены в ходе V Межвузовских учебно-методических сборов профессорско-преподавательского и начальствующего состава образовательных организаций ФСИН России, которые состоялись во Владимирском юридическом институте ФСИН России.