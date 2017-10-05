Рейд по предотвращению пожаров прошёл в Пскове

22:36, 05 октября 2017, ПАИ

5 октября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе в Пскове по улице Кузбасской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространены 55 информационных листовок по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. Кроме того, были проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового и электрооборудования. Под роспись проинструктированы восемь человек.

Жильцам напомнили телефоны вызова экстренных оперативных служб и ознакомили с основными причинами пожаров на территории города.