Андрей Турчак поручил руководству «Точлита» разобраться с задолженностью по зарплате

16:52, 05 октября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил руководству предприятия «Завод Точлит» разобраться с задолженностью по зарплате. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, рассмотрение инвестиционного проекта ООО «Завод Точлит» по организации на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» литейного производства, металлообработки и изготовления пресс-форм началось не с презентации, а с вопроса главы региона о ситуации с долгами перед сотрудниками предприятия, ранее имевшего иную организационную форму.

«Как я могу поднять руку за ваш проект, когда вы будучи АО оставили перед сотрудниками долги по зарплате, оставили весь балласт и теперь белые и пушистые вышли в ООО?» - задал риторический вопрос Андрей Турчак.

Гендиректор торгового дома «Точлит» Дмитрий Сон отметил что ситуация выровнена, а прежний коллектив получил работу на новом предприятии.

«Нужно найти юридическую модель и обязательно погасить долги по зарплате перед теми, кто у вас сейчас работает», - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Сон попросил помощи в поиске необходимой юридической модели. «Вот это разговор! С этого надо было начинать. Погашение долгов по зарплате - непременное условие прохождения через экспертный совет, который у вас впереди после наблюдательного совета», - подытожил Андрей Турчак.

Затем директор ООО «Завод Точлит» Михаил Голуб перешёл к презентации проекта, во время которой выяснилось, что на первом этапе объём инвестиций составит порядка 350 млн рублей. Запланированы три этапа реализации проекта с 2018 по 2021 год. Срок окупаемости - 2 года. Планируется организовать 300 новых рабочих мест.

По словам Михаила Голуба, на наблюдательный совет предприятие заявилось в связи с необходимостью в расширении производства и удовлетворения растущих запросов заказчиков.

В итоге наблюдательный совет предоставил предприятию статус резидента ОЭЗ «Моглино» с оговоркой про зарплату. Затем состоялось заключение соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино» с ООО «Завод Точлит».