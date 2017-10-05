Псковские депутаты с коллегами из Госдумы обсудили проект федерального «бюджета разумной экономии»

18:57, 05 октября 2017, ПАИ

В Псковском областном Собрании депутатов в формате круглого стола состоялось обсуждение проекта федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В дискуссии приняли участие депутаты Государственной Думы от региона Александр Козловский и Александр Васильев, председатель регионального парламента Александр Котов, вице-спикеры Виктор Антонов и Виктор Остренко, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Александр Братчиков, руководитель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова, депутаты от фракции «Единая Россия» Юрий Сорокин, Игорь Дитрих, Марина Борисенкова и Геннадий Григорьев. Во встрече также участвовали председатель Счётной палаты области Марина Хохлова, заместитель председателя Государственного финансового управления Людмила Павлова, представители Псковской городской Думы и общественных организаций.

«Федеральный бюджет сохраняет свою социальную направленность», - охарактеризовал внесённый в Государственную Думу проект главного финансового документа страны Александр Козловский. Депутат нижней палаты российского парламента констатировал, что финансирование социальных статей расходов в 2018 году не будет ниже текущего года, однако отметил, что по ряду проблемных направлений, остро требующих решения, денег недостаточно. По мнению Александра Козловского, необходимо увеличить федеральные дотации на обеспечение граждан льготными лекарственными средствами, ремонт региональных и сельских дорог, а также повышение зарплат работникам бюджетной сферы и реализацию федерального закона о повышении МРОТ.

«Местных бюджетов на эти цели не хватает, и я, как депутат Госдумы от региона, буду работать над решением этих вопросов», – пообещал парламентарий.

В целом Александр Козловский назвал проект федерального бюджета на следующий год «бюджетом разумной экономии» и передал слово своему коллеге Александру Васильеву.

Депутат, входящий в комитет Госдумы по транспорту и строительству, в своём выступлении сделал акцент на финансировании дорожной отрасли и реализации на территории региона федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

«В бюджете, который внесён на данный момент, есть проблемы по распределению акцизов», - выразил обеспокоенность возможным снижением субсидий регионам Александр Васильев. Депутат подчеркнул, что в этих условиях для Псковской области важно сохранить стабильное федеральное финансирование строительства двух объектов: путепровода в Великих Луках и Северного обхода Пскова.

Плюсом представленного проекта бюджета Александр Васильев назвал обозначенную возможность передать стратегически важные участки региональных дорог в ведение федерации, тем самым снизив финансовую нагрузку на областной бюджет.

Говоря о проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого муниципалитетам выделяются федеральные средства на ремонт дворовых территорий, депутат Госдумы отметил, что со стороны правительства РФ есть реальная поддержка этой программы.

«Потенциал проекта, который должен реализовываться при обязательном участии граждан, очень большой. Важно обратить внимание, как распределяются средства по муниципалитетам», - подчеркнул Александр Васильев как федеральный координатор проекта.

Далее депутаты областного Собрания обозначили вопросы, на поддержку в решении которых региональные парламентарии рассчитывают на коллег из Госдумы. «Перечень этих поручений будет для нас настольной книгой, с которой мы будем приходить на обсуждение бюджета с представителями Минфина», - пообещал Александр Васильев.

Александр Братчиков заострил внимание на необходимости снижения долговой нагрузки регионов – замене коммерческих кредитов на бюджетные. Также депутат-аграрий подчеркнул важность федеральной помощи отрасли сельского хозяйства.

Юрий Сорокин обозначил проблему освещения федеральных трасс вдоль сельских населённых пунктов, а Игорь Дитрих – недостаточных темпов газификации сельских территорий.

«Хочу вам напомнить о законодательной инициативе Псковского областного Собрания депутатов, направленной в Госдуму, по орфанным заболеваниям, - обратился к коллегам первый вице-спикер Виктор Антонов. – Мы просим поддержать наше предложение о передаче финансирования лечения таких больных с регионального на федеральный уровень».

Кроме того, Виктор Антонов попросил депутатов Государственной Думы привлечь внимание федеральных законодателей к действующей системе оплаты труда работников здравоохранения – её, по мнению парламентария, необходимо в корне менять на федеральном уровне.

Лидия Драгунова обозначила проблему нехватки мест в ясельных группах детских садов. Виктор Остренко обратился к федеральным законодателям с просьбой расширить возможности участия муниципальных образований в партийных проектах «Парки малых городов» и «Местный дом культуры». По словам депутата, на местном уровне не всегда удаётся вписаться в проекты из-за жёстких критериев отбора по численности населения и видов допустимых ремонтных работ.

«Федеральный бюджет нельзя рассматривать в отрыве от проблемы межбюджетных отношений, - взял слово спикер Собрания Александр Котов. – Существует огромная разница – в десятки раз – в бюджетной обеспеченности субъектов, а такого при федеративном устройстве государства быть не должно».

Александр Котов отметил, что из-за устаревшей методики распределения федеральных дотаций Псковская область недополучает порядка 2 млрд рублей ежегодно при общей сумме бюджета в 25 млрд, и напомнил, что неоднократно озвучивал эту проблему, в том числе в Совете Федерации в рамках Дней Псковской области, прошедших в верхней палате российского парламента в мае этого года.

«Такая ситуация характерна для всех дотационных субъектов. Это глобальная проблема, постепенно решив которую, мы действительно могли бы изменить ситуацию в регионе к лучшему», - подвёл итог обсуждению председатель областного Собрания Александр Котов.

Резолюция, подготовленная по результатам круглого стола, будет передана депутатам Государственной Думы.