Как правильно выбирать лампу проектора: основные рекомендации

17:11, 05 октября 2017, ПАИ

Проекторы сегодня широкое применение в различных сферах. Это аппаратура, с помощью которой проектируется на экран изображение, видео или любой другой контент. Проектор представляет собой технически сложное оборудование. Оно активно используется сегодня в офисах для проведения презентаций, на предприятиях, в частных домах, в кинотеатрах. У каждого проектора есть определенный срок службы, продлить который можно путем своевременного ремонта, плановой замены расходных материалов: воздушных фильтров, ламп.

Обязательным элементом любого проектора является лампа. Она имеет, как правило, ресурс не более 1-3 часов непрерывного действия. По истечению этого срока во избежание серьезных повреждений и для обеспечения бесперебойной работы аппаратуры рекомендуется установить новую лампу. Об этом могут свидетельствовать следующие признаки:

свет проектора становится более тусклым;

перебои в работе установки;

подходит к концу установленный срок службы источника света.

Лампы для кинопроекторов лучше покупать заблаговременно, так как иногда неисправности в работе лампы могут появиться раньше, чем указано производителем. Подобрать подходящий источник света для Вашего проектора можно здесь compels.ru. В каталоге на выбор представлены недорогие изделия высокого качества. Они обладают надежностью и длительным сроком службы, но при этом стоят недорого.

На выбор представлено несколько разновидностей ламп. Они должны выбираться с учетом типа используемого проектора. В продаже представлены следующие категории:

UHP;

HCX;

P-VIP;

ксеноновые источники света.

Очень важно правильно подобрать лампу для конкретной аппаратуры, учитывая её технические характеристики. В противном случае может наблюдаться перегрев деталей и возникать серьезные поломки дорогостоящего оборудования. Если во время изучения ассортимента возникли вопросы, то лучше воспользоваться квалифицированной помощью менеджеров.