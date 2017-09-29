Светодиодные экраны для помещений: назначение

17:16, 05 октября 2017, ПАИ

Светодиодные экраны с каждым днем набирают все большую популярность. Сфера их использования обширна, так как подобные конструкции решают на практике ряд важных задач:

реклама товаров и услуг, продвижение торговой марки или конкретной компании;

информационная функция. С помощью светодиодных модулей можно своевременно предупредить граждан о чрезвычайной ситуации, катаклизме, поступлении нового товара, акции;

трансляция спортивных состязаний, соревнований и матчей.

Светодиодные экраны для помещений используются в различных сферах жизни современного человека:

спортивные площадки;

театры;

гостиницы;

банки;

офисные центры;

ночные клубы и т. д.

Компания « Future Vision» предлагает на выбор широкий модельный ряд светодиодных экранов, которые могут использовать внутри помещений разного целевого назначения. Стоимость дисплеев в каждом случае рассчитывается индивидуально. Итоговая цена зависит от технических характеристик будущей конструкции.

Для изготовления экранов производитель использует светодиодные модули p10 и качественные комплектующие. На весь модельный ряд предоставляется официальная гарантия на два года. Применение новейших технологий и конструктивных решений обеспечивает следующие преимущества готовых экранов:

компактные размеры;

относительно небольшой вес;

экономичность в использовании по причине низкого потребления электричества;

удобство в использовании. Управлять любой трансляцией можно с помощью специального программного обеспечения;

стильный дизайн;

неприхотливость в уходе. После установки необходимо только убирать пыль;

доступная цена.

Более подробно ознакомиться с техническими характеристиками светодиодных экранов, предназначенных для установки внутри помещений, можно на сайте future-vision.ru.