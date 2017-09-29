Светодиодные экраны для помещений: назначение
Светодиодные экраны с каждым днем набирают все большую популярность. Сфера их использования обширна, так как подобные конструкции решают на практике ряд важных задач:
- реклама товаров и услуг, продвижение торговой марки или конкретной компании;
- информационная функция. С помощью светодиодных модулей можно своевременно предупредить граждан о чрезвычайной ситуации, катаклизме, поступлении нового товара, акции;
- трансляция спортивных состязаний, соревнований и матчей.
Светодиодные экраны для помещений используются в различных сферах жизни современного человека:
- спортивные площадки;
- театры;
- гостиницы;
- банки;
- офисные центры;
- ночные клубы и т. д.
Компания « Future Vision» предлагает на выбор широкий модельный ряд светодиодных экранов, которые могут использовать внутри помещений разного целевого назначения. Стоимость дисплеев в каждом случае рассчитывается индивидуально. Итоговая цена зависит от технических характеристик будущей конструкции.
Для изготовления экранов производитель использует светодиодные модули p10 и качественные комплектующие. На весь модельный ряд предоставляется официальная гарантия на два года. Применение новейших технологий и конструктивных решений обеспечивает следующие преимущества готовых экранов:
- компактные размеры;
- относительно небольшой вес;
- экономичность в использовании по причине низкого потребления электричества;
- удобство в использовании. Управлять любой трансляцией можно с помощью специального программного обеспечения;
- стильный дизайн;
- неприхотливость в уходе. После установки необходимо только убирать пыль;
- доступная цена.
Более подробно ознакомиться с техническими характеристиками светодиодных экранов, предназначенных для установки внутри помещений, можно на сайте future-vision.ru.