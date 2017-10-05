УГХ Пскова: Реконструкция двора на улице Яна Райниса, 82 обоснована

19:01, 05 октября 2017, ПАИ

В Пскове на улице Яна Райниса, 82 проводится благоустройство территории по программе «Формирование комфортной городской среды», вызвавшее сомнения со стороны активистов Общероссийского народного фронта. Как пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства, площадь благоустройства двора складывается из двух составляющих: ремонт самой дворовой территории и подъездов к ней, все работы проводятся обоснованно.

В УГХ отметили, что двухквартирный жилой дом, согласно Жилищного кодекса РФ, является многоквартирным. Заявка на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» с полным пакет необходимых документов была рассмотрена и принята на 2017 год муниципальной комиссией, в состав которой входят депутаты городской Думы, сотрудники Управления городского хозяйства, представитель от Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ, член Общероссийского народного фронта.