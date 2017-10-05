Яблоки и саженцы роз задержали на границе в Пыталовском районе

22:24, 05 октября 2017, ПАИ

5 октября в Пыталовском районе запрещён ввоз продуктов в ручной клади физических лиц, следовавших из Латвии и Болгарии, по причине отсутствия фитосанитарных сертификатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Так, в автомобильном пункте пропуска Лудонка не пропустили свежие яблоки весом около 5 килограмм, а в автомобильном пункте пропуска Убылинка - 4 саженца розы.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ ручная кладь возвращена на сопредельную территорию.