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Экономика

Яблоки и саженцы роз задержали на границе в Пыталовском районе

5 октября в Пыталовском районе запрещён ввоз продуктов в ручной клади физических лиц, следовавших из Латвии и Болгарии, по причине отсутствия фитосанитарных сертификатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Так, в автомобильном пункте пропуска Лудонка не пропустили свежие яблоки весом около 5 килограмм, а в автомобильном пункте пропуска Убылинка - 4 саженца розы.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ ручная кладь возвращена на сопредельную территорию.

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