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Общество

Штраф заплатит владелец заросшей пахоты в Печорском районе

Штраф назначен псковскому землевладельцу за несоблюдение требований земельного законодательства на принадлежащих ему сельхозугодьях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Пять земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 200 га, расположенные в районе деревень Аристово, Прудище и Шляхово Печорского района, не используются для сельскохозяйственного производства. При осмотре земель в ходе внеплановой выездной проверки выявлено очаговое зарастание земель древесно-кустарниковой и сорной растительностью, а также загрязнение одного из участков твердыми бытовыми отходами на площади около 300 кв. м. 

Собственник земель не выполнял требования статей 13 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации, обязывающие владельцев проводить мероприятия по охране земель и защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорной растительностью. 
По данному факту инспектор отдела земельного надзора составил протоколы об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 

Нарушителю земельного законодательства назначено административное наказание в виде штрафа по 20 тысяч рублей за каждый заросший земельный участок, выданы предписания с целью устранения выявленных нарушений.

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