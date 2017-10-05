300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии

22:41, 05 октября 2017, ПАИ

4 октября в Псковской области пресечен ввоз плодоовощной продукции (свежие томаты, огурцы, перец, яблоки) из Белоруссии общим весом более 300 килограмм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета – отсутствие фитосанитарных сертификатов на груз. Решение о запрете принято согласно требованиям законодательства в области обеспечения карантина растений Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Партия подкарантинной продукции возвращена на сопредельную территорию. Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).