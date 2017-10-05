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Общество

Действия по сигналу «Внимание всем» изучили псковские студенты

В рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России и в ходе проведения Месячника гражданской обороны в Псковском государственном университете состоялся открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности со студентами 1 курса Финансово-экономического факультета по направлению «Экономическая безопасность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

На уроке студенты ознакомились с историей гражданской обороны, изучили действия по сигналу «Внимание всем» и сигналам гражданской обороны. Участники акции активно поддерживали беседу, задавали вопросы, что говорит о достаточной подготовке подрастающего поколения, отметили в МЧС. В конце занятия все студенты получили памятки по гражданской обороне.

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