Нарушения пенсионерами правил ПДД проанализированы в Пскове

21:57, 05 октября 2017, ПАИ

В Пскове состоялось очередное профилактическое мероприятие в рамках взаимодействия стражей порядка, членов Общественного совета при городском УМВД с представителями регионального отделения общественной организации «Российский Красный крест». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Встреча активистов «Красного креста» с сотрудником полиции была посвящена вопросам безопасности дорожного движения. Анализировались, в частности, факты нарушений пенсионерами Правил дорожного движения.

Инспектор по пропаганде ОГИББДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова напомнила ветеранам основные права и обязанности всех участников дорожного движения, акцентируя внимание слушателей на особенностях поведении пешеходов. Она привела примеры нарушений Правил дорожного движения пожилыми людьми, рассказала, к каким негативным последствиям могут привести подобного рода ошибки.

В ходе общения участники диалога пришли к мнению о том, что следует быть взаимовежливыми - и водителям, и пешеходам, ведь пренебрежение правилами безопасного поведения на дороге ставит под угрозу не только здоровье, но и жизнь человека.