Себежские полицейские сыграли в баскетбол в честь Дня уголовного розыска

22:04, 05 октября 2017, ПАИ

В Себеже прошел турнир по баскетболу среди полицейских, посвященный Дню уголовного розыска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Организовали состязания сотрудники МО МВД России «Себежский». В острой спортивной борьбе победу одержала команда, возглавляемая начальником отделения ГИБДД Анатолием Мироновым. Победные очки команде принесла сотрудница Анна Миронова, которая является его супругой. Она же была признана лучшим игроком турнира.

«Как убеждает практика, спорт помогает повышать уровень профессиональной подготовки личного состава. Спортивная закалка позволяет сотруднику успешно справляться с большими физическими и психологическими нагрузками, с которыми сопряжена служба в полиции», - отметили в УМВД.