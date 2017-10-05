Завершено публичное обсуждение правил проектирования улично-дорожной сети населенных пунктов

21:34, 05 октября 2017, ПАИ

До конца года будет существенно обновлена нормативно-техническая база в области проектирования улично-дорожной сети населенных пунктов, общественных и транспортных сооружений. Как сообщается на сайте Минстроя, в финальной стадии доработки находятся соответствующие своды правил.

«В частности, разработаны правила проектирования улиц и дорог населенных пунктов, транспортно-пересадочных узлов, зданий вокзалов и набережных», - рассказал замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров в рамках XXV Международного фестиваля «Зодчество». По его словам, основной задачей разрабатываемых документов, которые касаются проектирования улиц и дорог населенных пунктов и транспортно-пересадочных узлов, является оптимизация параметров безопасности и функциональности городских улиц и дорог для работы общественного городского наземного транспорта, в том числе в условиях наличия уличных парковок, велосипедной и пешеходной инфраструктуры.

«В документах будут прописаны требования по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов на территории транспортно-пересадочных узлов и правила организации велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Также будут утверждены правила расположения парковок и мест для кратковременной остановки транспортных средств в зоне доступности транспортно-пересадочного узла», - сообщил Хамит Мавлияров.

К проектированию зданий вокзалов будут установлены требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, инженерным системам зданий вокзалов с учетом обеспечения комфортных условий для пассажиров, а также обеспечения необходимого на сегодняшний день уровня безопасности. В правилах проектирования набережных, будут нормированы требования к градостроительным, функционально-технологическим, объемно-планировочным, архитектурно-строительным и инженерным решениям набережных и сооружений берегоукрепления. В частности, будут сформулированы четкие требования к планировке устройства набережной, подпорных стенок с лестничными спусками в местах перепада рельефа, видовых площадок и спусков к воде. Также будут сформулированы требования к обустройству пешеходных бульваров вдоль набережной в увязке с существующей застройкой (благоустройство, озеленение), наружного освещения набережной.

Данные своды правил разработаны ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ», ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» в рамках плановой работы Минстроя России по совершенствованию системы технического регулирования в строительстве.