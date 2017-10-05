Конкурс на составление бизнес-планов инвестиционных меморандумов проходит в Псковской области

21:22, 05 октября 2017, ПАИ

АНО "Инжиниринговый центр Псковской области" проводит конкурс на составление бизнес-планов инвестиционных меморандумов для проектов предприятий малого и среднего предпринимательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Дополнительную информацию по конкурсу можно посмотреть по ссылке: http://rci60.ru/applications/service/30

