Псковская делегация отправилась на «Золотую осень» в Москву

21:12, 05 октября 2017, ПАИ

С 4 по 7 октября делегация Псковской области принимает участие в работе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Главном государственном управлении сельского хозяйства и гостехнадзора региона.

Возглавил делегацию заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников. В состав делегации также вошли начальник управления сельского хозяйства Николай Романов, руководители ведущих аграрных компаний региона, главы крестьянских фермерских хозяйств, передовики сельхозпроизводства.

В программе делегации планируется посещение круглых столов, конференций, бизнес-форумов и совещаний. На агропромышленной выставке «Золотая осень» демонстрируются лучшие достижения российского агропрома, принимаются важные решения в сфере управления отечественного АПК, развития межрегионального и международного сотрудничества. Площадкой проведения главного отраслевого форума страны традиционно станет ВДНХ.

Каждый год в выставке принимают участие более 1500 экспонентов из более чем 60 регионов России и порядка 12 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30 тыс. квадратных метров, в прошлом году мероприятие посетили 300 тыс. человек.