0
22:41
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
09:35
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса
18:08
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
22:04
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей
14:46
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год
08:27
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
13:56
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019
Еще новости
Экономика

Псковская делегация отправилась на «Золотую осень» в Москву

С 4 по 7 октября делегация Псковской области принимает участие в работе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Главном государственном управлении сельского хозяйства и гостехнадзора региона. 

Возглавил делегацию заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников. В состав делегации также вошли начальник управления сельского хозяйства Николай Романов, руководители ведущих аграрных компаний региона, главы крестьянских фермерских хозяйств, передовики сельхозпроизводства. 

В программе делегации планируется посещение круглых столов, конференций, бизнес-форумов и совещаний. На агропромышленной выставке «Золотая осень» демонстрируются лучшие достижения российского агропрома, принимаются важные решения в сфере управления отечественного АПК, развития межрегионального и международного сотрудничества. Площадкой проведения главного отраслевого форума страны традиционно станет ВДНХ. 

Каждый год в выставке принимают участие более 1500 экспонентов из более чем 60 регионов России и порядка 12 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30 тыс. квадратных метров, в прошлом году мероприятие посетили 300 тыс. человек. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
05 октября 2017
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса
04 октября 2017
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса 1
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
02 октября 2017
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей
28 сентября 2017
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей 5
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год
28 сентября 2017
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год 8
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
28 сентября 2017
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019
27 сентября 2017
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019 23
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета
25 сентября 2017
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета

Идет загрузка...