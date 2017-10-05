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Экономика

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики проведёт в Пскове Россельхознадзор

19 октября Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям проведёт публичные обсуждения результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Раздел официального сайта управления «Публичные обсуждения» содержит подраздел «Форум для публичных обсуждений», где можно задать вопрос (написать обращение), прокомментировать размещенную информацию, высказать свои замечания, оставить предложения. 

Также в разделе будет опубликован доклад о правоприменительной практике за 3 квартал текущего года. 

Все поступившие на форум вопросы (обращения), предложения, комментарии и замечания будут обобщены и проанализированы должностными лицами управления, в ходе проведения публичных обсуждений будут даны ответы и комментарии. 

Публичные обсуждения состоятся в 11:00 по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 20.

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