Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики проведёт в Пскове Россельхознадзор

21:01, 05 октября 2017, ПАИ

19 октября Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям проведёт публичные обсуждения результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Раздел официального сайта управления «Публичные обсуждения» содержит подраздел «Форум для публичных обсуждений», где можно задать вопрос (написать обращение), прокомментировать размещенную информацию, высказать свои замечания, оставить предложения.

Также в разделе будет опубликован доклад о правоприменительной практике за 3 квартал текущего года.

Все поступившие на форум вопросы (обращения), предложения, комментарии и замечания будут обобщены и проанализированы должностными лицами управления, в ходе проведения публичных обсуждений будут даны ответы и комментарии.

Публичные обсуждения состоятся в 11:00 по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 20.