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Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу

Сегодня, 5 октября, глава Пскова Иван Цецерский принял участие в торжественных мероприятиях, которые посвящены празднованию 199-ой годовщины со дня образования города Грозный (Чечня). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Празднование Дня города началось с возложения представителями республиканской и городской власти, участниками официальных делегаций, прибывших в Грозный из других регионов Российской Федерации, цветов к Мемориальному комплексу «Аллея славы» имени Ахмата-Хаджи Кадырова в самом центре столицы Чечни, к стеле «Город воинской славы» и мероприятия, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне.

После этого под звуки государственных гимнов страны и республики состоялось торжественное поднятие флагов, символизирующее официальное открытие праздника.

Также Иван Цецерский принял участие в торжественном приеме, который провел мэр Грозного Муслим Хучиев. В качестве подарка глава Пскова вручил руководителю столицы Чеченской Республики кованую чашу ручной работы, специально изготовленную псковскими кузнецами к данному событию.

Одним из самых масштабных этапов празднования стала красочная церемония бракосочетания в строгих традициях чеченского народа. В День города узами брака связали себя 199 супружеских пар, по числу лет со дня основания столицы Чеченской Республики.

Отметим, в Пскове в Дни города проходит аналогичная церемония, во время которой руководители муниципалитета поздравляют молодых псковичей, решивших вступить в законный брак в этот день.

Значимыми событиями праздника также стали открытие современной гостиницы «Турист» в спортивно-туристическом комплексе «Грозненское море», сквера имени выдающегося чеченского художника, академика Петра Захарова, а также закладка капсулы под строительство Ледовой арены.

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