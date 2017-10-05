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Культура

13-й музыкальный фестиваль Crescendo открылся в Пскове

5 октября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялось открытие 13-го музыкального фестиваля Crescendo. Ежегодный музыкальный форум стартовал с симфонического гала-концерта с участием молодых музыкантов, лауреатов международных конкурсов, стипендиатов различных фондов поддержки искусства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

Вместе с псковичами зрителем концертной программы стал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

С открытием фестиваля псковичей и гостей города поздравил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. Он отметил, что за годы проведения мероприятие стало традиционным, и Crescendo в Пскове «хорошо знают, ценят, любят и ждут».

В этот вечер на псковской сцене выступили музыканты Уральского молодежного симфонического оркестра под руководством именитого дирижера Энхабаатора Баатаржавы. В составе единственного в России оркестра-академии — студенты музыкальных учреждений Екатеринбурга.

Также впервые вместе с большим коллективом музыкантов сегодня сыграл 6-летний пианист, победитель телевизионного конкурса «Синяя птица» Елисей Мысин. Соло на флейте исполнила солистка Национального филармонического оркестра России, студентка Московской консерватории Екатерина Корнишина, на скрипке XVIII века солировала Александра Конунова, выпускница музыкальных учебных заведений Молдавии, Германии и Швейцарии.

Гости фестиваля услышали произведения Франца Шуберта, Иоганна Баха и Иоганна Гуммеля, Эрнеста Шоссона, Жоржа Бизе и Франсуа Борна. Кроме того, победитель Первого международного конкурса молодых пианистов в Москве Grand Piano Competition Сандро Небиеридзе представил псковичам фрагменты авторского фортепьянного концерта, посвященного памяти С. С. Прокофьева.

В завершение вечера пианист-виртуоз, а также автор и художественный руководитель многих проектов в области музыкального искусства Денис Мацуев вместе с уральскими музыкантами исполнил произведения С. В. Рахманинова.

13-й фестиваль Crescendo продлится в Пскове два дня. Завтра псковичей ожидает шоу «Классика и Джаз». На сцену вновь выйдет Денис Мацуев в компании хорошо знакомых псковскому зрителю Борислава Струлева (виолончель), Айдара Гайнуллина (баян), Андрея Иванова (контрабас), Аркадия Шилклопера (валторна, альпийский рог), Александра Зингера (ударные) и саксофонистки Софии Тюриной.

Напомним, идея проведения фестиваля молодого поколения русской исполнительской школы Crescendo родилась в 2003-мгоду в Пскове в ходе подготовки к празднованию 1100-летия города. Его главная цель — представить публике молодых российских музыкантов, продемонстрировать преемственность поколений и жизненную силу русской классической исполнительской школы. За эти годы местами проведения форума становились различные города России, Прибалтики, Израиля и Соединенных штатов Америки, но неизменно фестиваль возвращается в Псков. Арт-директор Crescendo — народный артист России Денис Мацуев, генеральный продюсер — заслуженный деятель искусств Давид Смелянский.

В Псковской области Crescendo проводится под патронажем Министерства культуры РФ, Российского государственного театрального агентство, Театрально-концертной дирекции Псковской области и при поддержке администрации региона.

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