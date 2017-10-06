Подать заявление о банкротстве через МФЦ смогут 41,5 тыс. россиян

08:05, 06 октября 2017, ПАИ

Физические лица смогут заявлять о своем банкротстве в упрощенном порядке через многофункциональные центры (МФЦ). Однако на первом этапе сделать это смогут только 41 тыс. 540 человек, то есть 1% потенциально несостоятельных россиян. Об этом заявили в Национальном центре банкротств и Объединенном кредитном бюро, пишет газета «Известия».

Процедура упрощенного порядка банкротства граждан должна быть введена в 2018 году в рамках пилотного проекта, который запускают Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Центробанк.

Но для того, чтобы воспользоваться «упрощенкой», необходимо будет соблюсти ряд требований. В частности, подать заявления о банкротстве через МФЦ смогут только те граждане, чей долг не превышает 700 тыс. рублей.

По данным Национального центра банкротств, долг потенциальных банкротов сейчас оценивается в 28,93 млрд рублей. С начала года показатель вырос на 87%.