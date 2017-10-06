День страховщика отмечается в России 6 октября

08:10, 06 октября 2017, ПАИ

6 октября российские специалисты, работающие в сфере страхования, отмечают свой профессиональный праздник — День страховщика, пишет calend.ru.

6 октября 1921 года начал свою деятельность Госстрах РСФСР. Эта дата и была принята в качестве дня основания страховой деятельности в России. 6 октября Совнарком РСФСР принял декрет «О государственном имущественном страховании», который положил фактическое начало дальнейшему развитию государственного имущественного страхования в стране. Во всех сельских и городских местностях предусматривалась организация страхования частных хозяйств от пожаров, падежа скота, градобития посевов, а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта.

В составе Народного комиссариата финансов было организовано Главное управление государственного страхования (Госстрах), на местах были созданы городские и сельские страховые органы.

В СССР объективные предпосылки к демонополизации страхового рынка возникли в связи с законом о кооперации, принятым Верховным Советом СССР 26 мая 1988 года, в котором была прописана возможность создания кооперативных страховых учреждений. В этот период начали создаваться первые альтернативные системе Госстраха СССР страховые организации (АСКО, «Прогресс», «Россия» и другие). Процесс получил продолжение в связи с утверждением Советом Министров СССР «Положения об акционерных обществах с ограниченной ответственностью».

Позднее, когда образование новых страховых компаний приняло массовый характер, начал действовать закон РСФСР «О страховании» (1992). В феврале 1992 года была образована российская страховая группа «Росгосстрах» (Российская государственная страховая компания), являющаяся правопреемницей Госстраха РСФСР. 1 января 2010 года на базе территориальных подразделений десяти страховых обществ группы «Росгосстрах» была создана единая федеральная компания ООО «Росгосстрах».

По оценкам специалистов, в настоящее время численность страховых агентов составляет 65 тысяч человек. На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы, а в России на этом рынке услуг работают более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны.