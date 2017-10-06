Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»

08:15, 06 октября 2017, ПАИ

Снайперы ВДВ России и ССО Белоруссии на полигоне «Струги Красные» (Псковская области) будут бороться с условным противником, поражая цели на дальности свыше 2000 метров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе выполнения учебных снайперских задач под прикрытием пулеметных расчетов десантникам России и Белоруссии предстоит за коротких промежуток времени уничтожить и вывести из строя более 200 целей, в том числе имитирующих высокоточные разведывательные комплексы условного противника.

Боевая стрельба снайперов с применением современных высокоточных оптико-электронных приборов наведения и коррекции будет проводится в дневных и ночных условиях.

Стрельба на большие дальности будет осуществляться из оружия калибром 12,7 мм различными типами боеприпасов.

В период проведения учения привлекаемые подразделения будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения, специальную технику, находящуюся на вооружении.

Всего в российско-белорусских тактических учениях примут участие около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от двух государств.

Торжественное открытие совместных тактических учений пройдет сегодня 6 октября на базе полигона ВДВ России «Струги Красные», дислоцированного в Псковской области.

Основная фаза учений включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии будет проходить в период с 9 по 11 октября на территории военных полигонов и аэродроме, расположенных в Псковской области.

Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации будет проходить в соответствии с Планом сотрудничества между Минобороны РФ и Минобороны Республики Белоруссия.

