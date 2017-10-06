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Экономика

Денис Мантуров: Производство товаров для детей будет расти

Производство товаров для детей будет расти и потому необходимо обеспечить должный уровень их качества и безопасности, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом пишет газета «Известия».

Рост объема рынка детских товаров в России связан, прежде всего, с благоприятной демографической ситуаций и ростом доходов населения. «Сегодня в России 27 млн детей, это 15% всего населения страны. При этом самая значительная группа — до 4 лет — 10 млн человек», — сказал министр.

Он добавил, что объем рынка детских товаров в прошлом году составил 530 млрд рублей, что значительно превосходит обороты ряда других отраслей.

Одним из главных вопросов становится обеспечение качества и безопасности этой продукции. Д. Мантуров отметил, что на созданном Минпромторгом портале «Сделано для детства» представлены сотни компаний, продукции которых можно доверять. Выводы о качестве делаются на основе работы государственной комиссии по антиконтрафакту и исследований Роскачества. В частности, в планах проведение масштабных исследований детского питания и колясок.

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