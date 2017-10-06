Положить в кошелёк монету с изъяном советует сегодня народный календарь

08:42, 06 октября 2017, ПАИ

6 октября по народному календарю наступил день Ираиды Спорной, пишет сalend.ru.

В этот день отмечаетсяпамять девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили при императоре Максимилиане в начале IV века.

На Руси существовал особый обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.

В то же время гадать о судьбе считалось делом бесполезным — все равно изменить ничего нельзя. «От сумы да от тюрьмы не зарекайся», — говорили в народе. А вот пересчитывать свои беды было и вовсе запрещено: говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь. Зато старались привлечь удачу: чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек клали монету с изъяном, но обязательно не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо — в уплату труда, за проданный товар или на сдачу.

С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Предки считали, что третье время года длится до самого Рождества.