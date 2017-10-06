0
11:38
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
08:15
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
21:46
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу
20:41
Кандидаты в охотничьи инспекторы пройдут проверку в Пскове
19:28
Устремлённые в будущее
19:23
Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
18:52
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
Еще новости
Общество

Положить в кошелёк монету с изъяном советует сегодня народный календарь

6 октября по народному календарю наступил день Ираиды Спорной, пишет сalend.ru.

В этот день отмечаетсяпамять девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили при императоре Максимилиане в начале IV века.

На Руси существовал особый обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.

В то же время гадать о судьбе считалось делом бесполезным — все равно изменить ничего нельзя. «От сумы да от тюрьмы не зарекайся», — говорили в народе. А вот пересчитывать свои беды было и вовсе запрещено: говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь. Зато старались привлечь удачу: чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек клали монету с изъяном, но обязательно не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо — в уплату труда, за проданный товар или на сдачу.

С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Предки считали, что третье время года длится до самого Рождества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
06 октября 2017
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
06 октября 2017
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу
05 октября 2017
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу
Кандидаты в охотничьи инспекторы пройдут проверку в Пскове
05 октября 2017
Кандидаты в охотничьи инспекторы пройдут проверку в Пскове
Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
05 октября 2017
Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
05 октября 2017
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия
05 октября 2017
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия 2
Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания
05 октября 2017
Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания 6

Идет загрузка...