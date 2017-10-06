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Экономика

Меры по защите конкуренции приняла палкинская прокуратура

Прокуратура Палкинского района выявила нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По результатам проверки установлено, что администрация Палкинского района не исполнила положения статьи 80 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об обязательном предварительном отборе участников закупки в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В нарушение указанной нормы извещение о проведении предварительного отбора в единой информационной системе не размещалось. Вместо этого орган местного самоуправления без выполнения предусмотренной федеральным законодательством процедуры заключил бессрочные контракты с конкретными хозяйствующими субъектами на поставку продукции (работ, услуг) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Таким образом, заказчик необоснованно предоставил хозяйствующим субъектам преимущественное право поставлять товары (работы, услуги) для обеспечения муниципальных нужд.

С целью устранения нарушений закона прокуратура Палкинского района направила в суд административное исковое заявление.

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