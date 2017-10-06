0
11:38
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
08:15
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
21:46
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу
20:41
Кандидаты в охотничьи инспекторы пройдут проверку в Пскове
19:28
Устремлённые в будущее
19:23
Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
18:52
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
Еще новости
Общество

Бухгалтер дедовичского кооператива привлечена к ответственности за задержку выплаты пособия

Прокуратура Дедовичского района выявила в деятельности СПК «Дубишно» нарушения законодательства о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В частности, работница СПК не получила в десятидневный срок после обращения единовременное пособие при рождении ребенка. Выплата была произведена по истечении двух месяцев и лишь в ходе проведения прокурорской проверки по обращению работницы кооператива о нарушении ее прав.

Главный бухгалтер организации привлечена к дисциплинарной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
06 октября 2017
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
06 октября 2017
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу
05 октября 2017
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу
Кандидаты в охотничьи инспекторы пройдут проверку в Пскове
05 октября 2017
Кандидаты в охотничьи инспекторы пройдут проверку в Пскове
Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
05 октября 2017
Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
05 октября 2017
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия
05 октября 2017
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия 2
Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания
05 октября 2017
Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания 6

Идет загрузка...