Бухгалтер дедовичского кооператива привлечена к ответственности за задержку выплаты пособия
Прокуратура Дедовичского района выявила в деятельности СПК «Дубишно» нарушения законодательства о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В частности, работница СПК не получила в десятидневный срок после обращения единовременное пособие при рождении ребенка. Выплата была произведена по истечении двух месяцев и лишь в ходе проведения прокурорской проверки по обращению работницы кооператива о нарушении ее прав.
Главный бухгалтер организации привлечена к дисциплинарной ответственности.